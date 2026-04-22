Trump évoque la possibilité d’une reprise des discussions avec l’Iran dans les prochains jours

En directInternational
Par
Le président américain, Donald Trump, a évoqué mercredi la possibilité d’une reprise des discussions avec l’Iran dans les prochains jours, en vue d’aboutir à un accord mettant fin au conflit qui perdure depuis plusieurs semaines.

« C’est possible! », a-t-il déclaré mercredi au New York Post, qui l’interrogeait sur la probabilité de pourparlers dans les « 36 à 72 heures », soit d’ici vendredi.

Cette déclaration intervient alors que le chef de l’exécutif américain avait annoncé, la veille, la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran, à la demande du Pakistan, afin de donner le temps aux dirigeants iraniens de formuler une « proposition unifiée » en vue d’un accord avec les Etats-Unis.

« Compte tenu de la grave fracture au sein du gouvernement iranien – ce qui n’est pas vraiment une surprise – et à la demande du maréchal Asim Munir et du Premier ministre Shehbaz Sharif du Pakistan, il nous a été demandé de suspendre notre offensive contre l’Iran jusqu’à ce que ses dirigeants et ses représentants parviennent à présenter une proposition unifiée », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« Je prolongerai donc le cessez-le-feu jusqu’à ce que leur proposition soit soumise et que les discussions soient conclues, d’une manière ou d’une autre », a ajouté Donald Trump.

Selon le site d’information Axios, qui cite des responsables US, le président américain serait prêt à accorder un court délai supplémentaire aux différentes factions iraniennes pour s’accorder sur une contre-proposition cohérente, faute de quoi le cessez-le-feu prolongé mardi pourrait prendre fin.

Lundi, le président Trump avait affirmé qu’il ne lèverait le blocus sur les ports iraniens qu’en cas d’ »accord » avec l’Iran.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Dans ce contexte, l’Iran avait annoncé reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite