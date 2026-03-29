Londres : des centaines de milliers de manifestants s’unissent contre la montée de l’extrême droite

Sous un ciel gris et des températures fraîches en ce début de printemps, les principales artères du centre de Londres se sont transformées, samedi, en un véritable fleuve humain, avec des centaines de milliers de manifestants défilant contre la montée de l’extrême droite au Royaume-Uni.

Partant du quartier huppé de Park Lane, à l’extrême ouest de la capitale, jusqu’à Whitehall, où se trouvent les principaux départements gouvernementaux, les participants, issus de diverses tendances, scandaient des slogans tels que : « Tous unis contre l’extrême droite », « Vous ne pouvez pas nous diviser », et « Ce monde appartient à tout le monde ».

Cette mobilisation est présentée comme l’une des plus importantes des dernières années au Royaume-Uni. Les pancartes, à la créativité variée, transmettaient un message clair : s’opposer à une extrême droite jugée de plus en plus influente, représentée par Nigel Farage et son parti Reform UK. La foule, composée de familles, d’étudiants, de retraités, ainsi que de militants syndicaux et associatifs, reflétait la diversité de la société britannique.

De nombreux manifestants, cités par les médias, ont exprimé leur désir de dénoncer les discours xénophobes de l’extrême droite et de promouvoir une vision inclusive de la société. La manifestation survient à un moment où l’extrême droite continue de gagner du terrain dans les sondages d’opinion, profitant de l’affaiblissement des partis traditionnels, notamment le Parti travailliste dirigé par Keir Starmer. Depuis le début de l’année, des sondages réalisés par l’institut YouGov créditent Reform UK de 27 à 29 % des intentions de vote, plaçant le parti devant les travaillistes et le Parti conservateur, principal parti d’opposition.

Selon les analystes, le parti de Nigel Farage attire une part significative de l’électorat conservateur tout en séduisant des abstentionnistes et des électeurs désillusionnés, notamment en raison de préoccupations liées à l’immigration et au coût de la vie. Organisée par la coalition « Together Alliance », cette marche intervient plusieurs mois après un rassemblement massif de la droite radicale, mené par Tommy Robinson, qui avait rassemblé plus de 100 000 participants et entraîné des violences et des arrestations.

Des activistes de l’Alliance ont souligné la nécessité pour la société britannique de s’unir contre la montée des discours d’extrême droite, accusant ces derniers de chercher à exacerber les tensions raciales et à semer la division. L’ampleur de la mobilisation envoie un signal politique fort, selon les organisateurs. Encadrée par un important dispositif de sécurité de la police métropolitaine, la manifestation s’est déroulée dans le calme, malgré des craintes d’incidents. Les autorités avaient anticipé un week-end délicat avec plusieurs rassemblements simultanés dans la capitale. Plus de 500 000 personnes ont participé à cette manifestation, d’après Sky News, qui cite les organisateurs de l’événement.