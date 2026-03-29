Air France quitte Orly pour renforcer ses opérations à Roissy-Charles de Gaulle

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Air France a officiellement tourné, dimanche, une page majeure de son histoire en mettant fin à l’ensemble de ses opérations à l’aéroport d’Orly, pour concentrer désormais ses activités sur son hub principal de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy.

Ce basculement, effectif avec le début de la saison aéronautique été 2026, marque la fin de plusieurs décennies de présence de la compagnie française à l’aéroport d’Orly qui dessert les zones sud.

Cette décision stratégique vise à regrouper les opérations d’Air France sur une plateforme unique, mieux adaptée au modèle de hub et aux correspondances internationales, afin d’améliorer la rentabilité du réseau, en particulier sur le long-courrier, précise la compagnie.

Le groupe Air France-KLM continuera toutefois ses activités à Orly à travers sa filiale low cost Transavia, opérateur de référence sur les liaisons domestiques et moyen-courriers.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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