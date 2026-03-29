France : un consulat mobile pour accompagner les MRE à Avignon

Un consulat mobile a été déployé à Avignon, dans le sud de la France, pour fournir des services de proximité aux membres de la communauté marocaine dans le département du Vaucluse. Cette initiative, organisée par le Consulat général du Maroc à Marseille en collaboration avec des acteurs associatifs locaux, vise à répondre à la Haute sollicitude Royale envers les Marocains vivant à l’étranger en assurant un accès facile à des services publics consulaires.

Avignon a été choisie en raison de la forte concentration de ressortissants marocains dans la région, qui contribuent activement à la vie sociale, économique et culturelle de la France tout en préservant leur identité et leur patrimoine.

Le consul général, Mohamed El Hamouli, a souligné le succès de cette opération, qui a attiré de nombreux bénéficiaires. Au cours de la journée, 467 documents, tels que des passeports et des cartes d’identité nationale, ont été remis, en plus de consultations administratives et juridiques.

M. El Hamouli a affirmé que les démarches étaient traitées avec rigueur et professionnalisme, soulignant l’engagement du Royaume à offrir un accompagnement de qualité à sa diaspora. Il a également insisté sur l’importance de multiplier ce type d’initiatives pour mieux répondre aux besoins des Marocains résidant à l’étranger.

Ce consulat mobile fait suite à des journées Portes Ouvertes récemment organisées par le Consulat général à Marseille pour renforcer les services consulaires en faveur des Marocains du monde.