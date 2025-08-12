Belle initiative des organisateurs des retrouvailles de la promotion 1988 du département francophone de l’Institut supérieur de journalisme (actuel Institut supérieur de l’information et de la communication – ISIC), au siège de l’établissement à Rabat. Un rassemblement qui s’est déroulé en présence du directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensafia.

Retrouvailles à Rabat de la promotion de l’ISIC 1988 sous le signe de l’émotion, de l’amitié et de la fraternité

S ous le slogan « Après 41 ans, le scoop, c’est nous ! » , les anciens étudiants de cette promotion 1988, dont certains sont venus de Belgique, de Guinée ou du Canada, se sont retrouvées pour renouer les liens autour de leur ancien professeurJamal Eddine Naji, à l’origine de ces retrouvailles.

L’initiative a été reprise et portée par un comité d’organisation composé de Narjis Rerhay, membre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Lamia Salhi, directrice du Centre de documentation et de reproduction de la HACA, Abdellah El Mezme, consultant en gestion des risques et en stratégie auprès de la Sûreté du Québec au Canada, Noureddine Belzrek, conseiller en communication et relations publiques et formateur à l’OFPPT à Casablanca, ainsi que Azeddine Hamit, chef du service de la formation continue et des stages à l’ISIC.

Selon le site arabophone klamkom.com , le rassemblement a débuté par la lecture de la Fatiha à la mémoire des membres disparus, suivie d’une séquence plaine d’émotion et de souvenirs partagés durant les années d’études.

Une exposition de photos et de travaux réalisés à l’époque par la promotion a été dévoilée, avant que les anciens étudiants reviennent sur les bancs pour un cours-souvenir animé par Jamal Eddine Naji dans la salle de classe où ils ont été formés pour devenir des visages marquants du journalisme au Maroc et dans les pays d’origine pour les étudiants étrangers.

En reconnaissance de leur contribution à la formation et à l’encadrement de cette promotion, une remise de distinctions et de cadeaux à Naji et Akhchichine, a été organisée. Des souvenirs marquant ce moment ainsi qu’un livret regroupant témoignages et impressions des anciens sur leurs parcours et leurs années à l’Institut, ont été distribués aux participants.

La rencontre s’est conclue par une réception offerte par Lamia Salhi et son époux Ahmed Akhchichine.

Les membres de la promotion 1988 ont décidé d’organiser un rassemblement similaire l’an prochain, avec la publication d’un ouvrage collectif portant sur une thématique d’actualité.