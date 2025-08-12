Rencontre Trump-Poutine en Alaska : le président américain espère décrocher un cessez-le-feu « rapidement » en Ukraine

Le président Donald Trump a dit, lundi, espérer que sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, prévue vendredi en Alaska pour évoquer une résolution de la guerre en Ukraine, conduira à un cessez-le-feu « rapidement ».

« Le président Poutine m’a invité à s’impliquer, et je crois qu’il veut en finir avec ce conflit », a déclaré M. Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, disant s’attendre à une rencontre constructive avec son le président russe.

« Je vais parler avec Vladimir Poutine et je vais lui demander de mettre fin à cette guerre », a-t-il poursuivi, soulignant qu’il « aimerait voir un cessez-le-feu intervenir très rapidement ».

Le président américain a aussi fait savoir qu’il compte parler, juste après la rencontre avec Poutine, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les leaders européens pour les informer sur l’issue de ses discussions avec la Russie, formulant le vœux qu’une éventuelle seconde rencontre permettra de réunir à la fois Poutine et Zelensky.

A ce propos, le président Trump a indiqué que la rencontre prévue avec Poutine, et éventuellement avec Zelensky, portera sur la question des « échanges de territoires » dans la perspective d’un cessez-le-feu en Ukraine.

« Il y aura des changements et des échanges de territoires », a-t-il dit, précisant que l’objectif consiste à récupérer une partie des territoires ukrainiens occupés par la Russie, notamment les zones stratégiques situées sur le littoral.

