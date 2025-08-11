Japon : 2 boxeurs décèdent des suites de traumatismes crâniens lors d’un même événement

Shigetoshi Kotari, combattant en super-plume, est décédé vendredi à 22h59 d’un hématome sous-dural aigu, selon un communiqué de sa salle d’entraînement M.T Boxing. Il avait perdu connaissance peu après son combat nul de 12 rounds contre Yamato Hata.

Hiromasa Urakawa, boxeur poids léger, a été arrêté au 8e round de son affrontement contre Yoji Saito et est mort samedi soir, selon des médias locaux. La World Boxing Organization (WBO) a confirmé son décès sur le réseau social Instagram dimanche.

Les deux pugilistes avaient été hospitalisés d’urgence et opérés du cerveau après leurs combats respectifs.

« C’est probablement la première fois au Japon que deux boxeurs subissent une chirurgie crânienne pour des blessures provenant du même événement », a déclaré Tsuyoshi Yasukochi, secrétaire général de la Commission japonaise de boxe.

La WBO a présenté ses « plus sincères condoléances » aux familles et amis des défunts, ainsi qu’à la communauté de la boxe japonaise.