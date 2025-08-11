Canicule en France : le ministre de la santé alerte sur « une journée à haut risque »

« C’est une journée à haut risque qui nécessite la mobilisation de tout le monde », a affirmé M. Neuder au micro de la chaîne de télévision française d’information en continue BFMTV.

En cette journée de fortes chaleurs, où le pic de température devrait frôler 42°C notamment dans le sud-ouest du pays, selon les prévisions de Météo France, le ministre français de la Santé a souligné l’importance de cette « solidarité nationale » pour protéger notamment les plus vulnérables, telles que les personnes âgées ou « de plus de 65 ans », parfois isolées et pouvant « être victimes de la chaleur du fait de leur pathologie sous-jacentes ».

Afin de permettre la prise en charge des personnes touchées par la canicule, une coordination est d’ores et déjà mise en place entre son département et les agences régionales de santé ainsi que les services de préfectures et les différents centres hospitaliers de France.

« L’idée est de pouvoir réguler au mieux, d’avoir un maximum de lits d’aval aux urgences ouverts pour prendre en charge un maximum de patients. Ça nécessite une coordination de tous les instants », a expliqué M. Neuder.

Le ministre dont le département a activé, depuis lundi matin, un « numéro vert Canicule info service » invite également la population à respecter les consignes de prévention afin de ne pas engorger les services de soin.

Se référant à la canicule qui s’est abattue sur la France en 2003, M. Neuder insiste : « Il faut qu’on soit tous mobilisés et tous solidaires face à cette canicule ».

Cette vague de chaleur, qui a débuté vendredi avant de s’étendre le week-end avec des températures maximales situées à 42,2 °C, est la deuxième à toucher l’hexagone cet été après l’épisode du 19 juin au 4 juillet.

C’est aussi la 51e enregistrée depuis 1947, selon Météo-France qui impute l’accélération de la survenue des vagues de chaleur au réchauffement climatique, sachant que durant les seize dernières années, le pays n’a connu que deux périodes estivales étés sans ce type d’épisode.