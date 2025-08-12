Maroc : ouverture à Fès du 5ème Congrès Mondial du Soufisme

Initié par le Centre académique international d’études soufies et esthétiques (IACSAS) sous le thème « Science de la purification: édification de l’Homme et préservation des patries », ce congrès connait la participation de plus de 400 conférenciers issus de 30 pays.

Des érudits du Maroc, du Nigeria, du Tchad, d’Éthiopie, du Soudan, d’Egypte, de la Tunisie, de la Jordanie, du Sénégal, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, ainsi que de pays du Moyen-Orient et d’Asie mettront l’accent sur la singularité du modèle marocain en matière de promotion d’un Islam modéré où le soufisme constitue un rempart idéologique contre la radicalisation.

Selon les organisateurs, le choix du thème de cette année illustre l’engagement des maîtres soufis « à réaliser cette édification divine, en se concentrant sur l’approche de purification (Tazkiya) » visant à reconstruire l’Homme de l’intérieur, afin qu’il devienne « un réceptacle adéquat pour la connaissance divine ».

Et d’ajouter que le Soufisme est un pilier essentiel de la religiosité marocaine, qui combine jurisprudence malékite, doctrine acharite et soufisme d’al-Junaid.

Au menu de ce congrès de deux jours, plusieurs séances traitant de différents thèmes, dont « le Soufisme et la consolidation des valeurs de la citoyenneté agissante », « les Soufis marocains au service de l’Islam », « le Soufisme et le combat pour la purification de l’âme humaine », « le rôle de la Tazkiya dans l’équilibre entre le matériel et le spirituel » et « le Soufisme à la lumière de la psychanalyse clinicienne ».

Il sera également question de « Soufisme et développement civilisationnel », « Soufisme féminin marocain: expériences et signification », « contribution des Zaouaias au développement socio-économique du Maroc », « rôle d’Imarat Al Mouminine dans la préservation de la sécurité spirituelle et des constantes de la nation » et « rôle du Soufisme dans la culture de paix ».

Ce congrès sera sanctionné par une série de recommandations. Un hommage sera, par ailleurs, rendu à certaines figures du Soufisme marocain et international présents à cette rencontre.