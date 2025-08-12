Palestine/Israël : la France urge la mise en place d’une mission internationale de stabilisation

Lors d’un point de presse, le porte parole du Quai d’Orsay a précisé qu’ »à l’initiative du Président de la République, la France travaille en lien avec ses partenaires et les Nations unies à ce que cette mission puisse voir le jour et changer la donne à Gaza », notant que « la France propose que cette mission prenne la forme d’une coalition internationale mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies et qu’elle soit conduite par des partenaires régionaux ».

Elle constituera, selon la même source, « une voie crédible pour mettre fin à la guerre permanente et pour bâtir une paix durable dans la région ».

Le porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, ajoute que « l’avenir de la bande de Gaza doit s’inscrire dans le cadre d’un futur État palestinien dirigé par l’Autorité palestinienne », relevant que « la France est mobilisée pour la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule qui puisse garantir une paix et une sécurité durables pour les Israéliens et les Palestiniens ».

Et d’ajouter : « Il faut mettre fin à cette guerre dès maintenant avec un cessez-le-feu permanent ».

Paris a, par ailleurs condamné, la frappe israélienne qui a causé la mort, dans l’exercice de leur mission d’information, d’une équipe de journalistes de la chaîne d’information Al-Jazeera dans la bande de Gaza.

Elle a également exprimé « sa vive préoccupation quant au lourd tribut payé par les journalistes à Gaza : depuis le début du conflit, plus de 200 ont été tués dans des frappes israéliennes ».