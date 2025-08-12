Japon/Boxe : nouvelles règles anti-déshydratation après les décès de deux boxeurs

Les instances dirigeantes de la boxe japonaise ont annoncé mardi la mise en place de mesures renforcées pour encadrer la perte de poids des boxeurs suite aux récents décès de deux pugilistes.

L’Association japonaise de boxe professionnelle (JPBA) et la Commission japonaise de boxe (JBC), en collaboration avec des propriétaires de salles, introduiront des tests d’urine obligatoires pour détecter la déshydratation et renforceront la réglementation sur la perte de poids rapide, a affirmé Tsuyoshi Yasukochi, secrétaire général de la JBC.

« Nous prenons toutes les mesures possibles pour que la mort de ces deux boxeurs ne soit pas vaine », a déclaré M. Yasukochi.

Cette décision fait suite à la mort de Shigetoshi Kotari (super-plume) et Hiromasa Urakawa (léger), survenue quelques jours après des interventions chirurgicales au cerveau.

Les deux boxeurs, âgés de 28 ans, avaient été blessés lors de combats organisés le 2 août au Korakuen Hall de Tokyo.

Bien que les causes précises des décès n’aient pas été établies, l’Association mondiale de boxe estime que la déshydratation liée à une perte de poids rapide accroît la vulnérabilité du cerveau aux hémorragies.

Par Atlasinfo avec MAP
