Trump annonce le déploiement de l’armée à Washington pour lutter contre une criminalité « hors de contrôle »

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, M. Trump a également annoncé l’état d’urgence pour renforcer la sécurité publique dans la capitale et la prise de contrôle « immédiate » de la police métropolitaine de Washington par le gouvernement fédéral.

« Aujourd’hui nous annonçons une action historique pour sauver notre capitale. C’est le jour de la libération à Washington », a lancé devant la presse le président américain, entouré de plusieurs membres de son administration, dont les ministres de la Défense et de la Justice.

Les quelque 800 militaires de la garde nationale de Washington seront déployés dans les jours qui viennent pour appuyer les forces de l’ordre à patrouiller les rues et les quartiers de la capitale et lutter contre la criminalité violente et l’insécurité qui gangrènent Washington, a précisé M. Trump.

A ce propos, le président a déploré une « situation d’anarchie totale » que vit aujourd’hui la capitale américaine, où le taux d’homicides, a-t-il soutenu, est plus haut que celui de Bogota ou de Mexico City.

Pour lutter contre cette situation, il a promis une plus grande présence policière à Washington, y compris celle de la police fédérale (FBI) et d’autres agences gouvernementales fédérales.

De même, M. Trump a assuré qu’il compte lutter contre la prolifération des « campements de SDF » dans les parcs et certains quartiers de Washington, assurant vouloir « assainir » l’image de la capitale fédérale américaine qui est « le reflet de notre pays ».