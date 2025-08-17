Rencontre Trump-Zelensky lundi à la Maison Blanche

L’annonce faite par M. Trump sur sa plateforme Truth Social intervient au lendemain de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska.

Le président américain a déclaré que la rencontre avec Poutine s’était « très bien déroulée », ajoutant qu’il a eu des appels téléphoniques tard dans la nuit avec Zelensky et d’autres dirigeants européens, dont le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

« Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l’Ukraine était de conclure directement un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non un simple accord de cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas », a-t-il souligné.

« Si tout se passe bien, nous organiserons ensuite une rencontre avec le président Poutine », a fait savoir le président américain.

Le locataire de la Maison Blanche a fait état vendredi de « grands progrès » à l’issue du sommet tenu en Alaska avec son homologue russe.