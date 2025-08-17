Major League Soccer : Messi marque pour son retour avec l’Inter Miami

Resté sur le banc en première période, l’Argentin, absent depuis début août pour une blessure à la jambe droite, est entré après la pause et a inscrit le but du 2-1 à la 84e minute.

Ce but est son 19e en autant de rencontres de MLS, auxquels s’ajoutent dix passes décisives.

Avant lui, Jordi Alba avait ouvert le score pour Miami à la 43e minute. Le Galaxy avait égalisé par Joseph Paintsil à la 59e minute, avant que Luis Suárez ne scelle le succès floridien à la 89e sur une passe décisive également de Messi.

L’Inter Miami occupe la cinquième place de la Conférence Est avec 45 points en 24 matches, à sept longueurs du leader Cincinnati (52 points), mais avec trois rencontres en moins.