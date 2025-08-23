Un passager tente d’entrer dans le cockpit sur un vol Lyon-Porto, l’avion fait demi-tour

Pris de « mal de l’air » et de « bouffées délirantes », un passager a tenté vendredi soir d’entrer dans le cockpit sur un vol Lyon-Porto de la compagnie EasyJet, contraignant l’avion à faire demi-tour, rapportent les médias de l’hexagone.

Selon la presse qui cite la compagnie et la police française, la tentative d’intrusion est survenue peu après le décollage de l’appareil, avant que l’homme en question, un Portugais âgé de 26 ans, ne soit immobilisé par d’autres passagers et maintenu entravé jusqu’au retour à l’aéroport, où il a été placé en garde à vue.

Des examens médicaux ont confirmé qu’il souffrait de mal de l’air et de troubles psychotiques. Inconnu des forces de l’ordre, le passager a été hospitalisé, a précisé la police.

D’après la compagnie EasyJet, le vol a été ensuite opéré vers Porto où il a atterri en fin de soirée.

