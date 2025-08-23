Mondial 2026 : le Mexique espère obtenir plus de trois milliards USD de retombées

« Trois des villes les plus importantes de la région, la ville de Mexico et les Etats de Nuevo Leon et de Jalisco, sont les protagonistes de cette grande Coupe du Monde de football avec 13 matches », a déclaré M. Arriola lors d’une rencontre avec des chefs d’entreprise à Guadalajara.

« Plus de trois milliards de dollars seront générés par l’activité économique » au cours du Mondial 2026, a-t-il indiqué, précisant que ce chiffre dépassait de plus de 235% le bénéfice d’un week-end de Formule 1 au Mexique.

Pendant la période de la Coupe du Monde, le Mexique s’attend à recevoir 5,5 millions de touristes supplémentaires, ce qui représente une augmentation de 44% du nombre de visiteurs par rapport aux mois de juin et juillet 2025, selon la FMF.

L’investissement dans les trois stades mexicains qui seront les sites de la Coupe du Monde (Azteca à Mexico, Akron à Guadalajara et BBVA à Monterrey) s’élève à 200 millions de dollars. Quelque 24.000 emplois doivent être créés à l’occasion de la manifestation sportive.