Le Maroc invité d’honneur du 19e Salon de l’artisanat du Bénin

Cette manifestation, qui célèbre l’excellence et la créativité des artisans issus de plusieurs pays africains, est marquée par la participation d’une délégation marocaine conduite par le président de la Chambre d’Artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Cotonou.

Cet événement offre un espace idoine pour la délégation marocaine composée aussi d’artisans afin de partager son expertise avec les artisans locaux, en vue de parfaire leur savoir-faire, dans la perspective de conquérir les marchés régionaux et internationaux.

Dans une allocution de circonstance, le ministre béninois des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kerekou a tenu à saluer la participation marocaine, soulignant l’importance des échanges des compétences et du savoir-faire dans le domaine de l’artisanat avec des pays comme le Maroc.

Placée sous le thème « Artisanat béninois : défis et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux », cette édition, qui accueille 150 stands dont 20 de pays étrangers, traduit l’ambition du Bénin de hisser son savoir-faire en matière d’artisanat conformément aux standards internationaux.