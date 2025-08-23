Maroc : Le Lydex de Benguerir , l’une des meilleures classes préparatoires au monde pour intégrer les plus grandes écoles d’ingénieurs (Les Echos)

A 70 kilomètres au nord de Marrakech, aux portes de Benguerir, « la prépa est désormais une sérieuse concurrente aux prestigieuses classes du lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles, de Louis-le-Grand ou de Henri-IV à Paris pour l’entrée à X (Polytechnique) », fait observer le média dans un article intitulé « Le Lydex, la prépa phénomène du Maroc ».

Depuis 2020, le Lydex, construit sur une superficie de 18 hectares au cœur de la ville verte de Benguerir, ouvre à 12% de ses promos MP, c’est-à-dire maths-physique, les portes de Polytechnique, rapporte l’article basé sur le podcast d’actualité « La Story » des « Echos », consacré aux écoles des pays émergents qui forment leurs élites.

« Son excellence repose sur trois piliers », à savoir les infrastructures (piscine olympique, salle de théâtre et de concerts à portée de main pour l’épanouissement des étudiants..), le niveau des professeurs, et le recrutement des élèves qui se fait par une sélection technique et sophistiquée ne retenant que 220 étudiants par an, parmi 24.000 candidatures, souligne la publication.

« La quasi-parité dans ses filières scientifiques, est enviable. Quant au niveau en maths, il est remarquable », fait valoir « Les Echos ».

Fondé en 2015, le Lycée Mohammed VI d’Excellence (LM6E) de Benguerir est le fruit d’un partenariat public-privé entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et la Fondation OCP. Il propose un campus regroupant enseignement secondaire qualifiant, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et programmes professionnels BTS, préparant les élèves les plus brillants aux concours d’entrée des écoles d’ingénieurs et de commerce, au niveau national et international.