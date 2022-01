Présidentielle en Italie: scrutin et pouvoirs

Mode du scrutin

Le président est élu pour sept ans au suffrage indirect et secret par un collège électoral. Cette année 1.008 “grands électeurs”, dont 630 députés, 320 sénateurs et 58 délégués des régions prendront part au scrutin.

Aux trois premiers tours, une majorité des deux tiers (672) est requise. A partir du 4ème tour, la majorité absolue (505) est suffisante.

En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, un seul tour de scrutin sera organisé par jour.

Lieu du scrutin

Le vote a lieu à bulletins secrets dans l’hémicycle du palais Montecitorio, siège de la Chambre des députés.

Le pass sanitaire est actuellement exigé pour accéder au parlement, ce qui empêcherait à ce stade les électeurs positifs d’exprimer leur vote.

Les missions du président

Selon la Constitution, il est le Chef de l’Etat et le représentant de l’unité nationale. C’est aussi le garant de la Constitution, il nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, les ministres. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, nomme un tiers des membres de la Cour constitutionnelle et dispose du droit de grâce. Il signe les lois et peut dissoudre le Parlement.

Il dispose, en outre, de beaucoup de pouvoirs en cas de crise gouvernementale comme lorsque le président Sergio Mattarella a choisi l’ex-dirigeant de la Banque centrale européenne Mario Draghi pour mettre fin à la crise politique.

Les présidents de l’Italie:

L’Italie a vu défiler à sa tête douze présidents. Il s’agit d’Enrico De Nicola (1948), Luigi Einaudi (1948-1955), Giovanni Gronchi (1955-1962), Antonio Segni (1962-1964), Giuseppe Saragat (1964-1971), Giovanni Leone(1971-1978), Sandro Pertini (1978-1985), Francesco Cossiga (1985-1992), Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999), Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), Giorgio Napolitano (2006-2015) et finalement Sergio Mattarella (2015-2022).