Plus de 1.000 noyades enregistrées cet été en France

Le nombre de noyades suivies de décès est resté, néanmoins, globalement stable entre 2024 et 2025 sur cette même période, précise la même source.

Sur la seule période du 19 juin au 6 juillet 2025, coïncidant avec la période de vigilance canicule, SPF recense 315 noyades, dont 86 suivies de décès contre respectivement 130 et 36 sur la même période en 2024, « soit une augmentation de 142 % du nombre total de noyades et 139 % des noyades suivies de décès entre les deux périodes ».

« Les conditions météorologiques de cette période ont probablement entraîné un afflux des populations vers les lieux de baignade pour se rafraîchir, et ceci à un moment où la surveillance des sites en milieu naturel n’avait pas systématiquement commencé », explique l’agence nationale de santé publique française.

Il ressort de son bilan que l’augmentation du nombre total de noyades entre le 1er juin et le 13 août 2025 par rapport à la même période en 2024 a concerné aussi bien les 6-12 ans que les adultes.

Pour les noyades suivies de décès, 37 enfants et adolescents sont décédés en 2025 contre 28 en 2024. Chez les enfants et adolescents, 16 noyades suivies de décès en cours d’eau (43 % de tous les lieux) ont été recensées en 2025 contre 6 en 2024 sur la même période.

Quant au nombre de noyades suivies de décès en mer, il a augmenté de 40 % concernant principalement les adultes (113 en 2025 vs 81 en 2024).

« Ces résultats soulignent la nécessité impérieuse de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, particulièrement en amont et au cours des périodes de fortes chaleurs », conclut SPF.