USA : le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton

La perquisition est liée à une enquête sur la fuite de documents classifiés, selon des sources policières citées par les médias locaux.

« Personne n’est au-dessus de la loi… les agents (du FBI) sont en mission », a écrit le directeur du FBI, Kash Patel, dans un message sur la plateforme X.

L’enquête sur John Bolton, limogé par le président Donald Trump en 2019, vise à déterminer s’il a illégalement partagé ou détenu des documents classifiés.

La ministre américaine de la justice, Pam Bondi, a écrit, de son côté sur X que « la sécurité de l’Amérique n’est pas négociable. Justice sera rendue ».

Les agents du FBI, muni d’un mandat de perquisition ont fouillé le domicile de Bolton située à Bethesda dans la banlieue nord de la capitale. Ils ont également perquisitionné son bureau dans le centre de Washington.

Après son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a accusé Bolton d’avoir révélé « des informations sensibles du temps où il était » conseiller à la sécurité de la Maison Blanche ( 2018 – 2019).