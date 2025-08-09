Ouverture à El Jadida du Moussem Moulay Abdellah Amghar

Organisé jusqu’au 16 août, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement s’est ouvert par une cérémonie religieuse de samâa et de madih, ainsi que par des lectures collectives du Saint Coran, en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui, ainsi que de plusieurs élus et personnalités civiles et militaires.

Dans une intervention, le président du conseil provincial d’El Jadida, Mohamed Zahidi, a souligné l’importance de cet événement à la fois religieux et culturel, saluant les efforts engagés par l’ensemble des intervenants pour assurer son bon déroulement.

De son côté, le président du Conseil communal de Moulay Abdellah, Mehdi El Fatemi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que de nouvelles mesures ont été prises lors de cette édition, notamment le déplacement de la scène des spectacles du cœur du site du Moussem vers son entrée principale afin d’alléger la pression sur la circulation, de fluidifier le trafic et de faciliter l’accès aux visiteurs. Il a également fait état du renforcement de la présence sécuritaire pour garantir la sécurité publique.

Pour sa part, le président du Conseil des oulémas d’El Jadida, Abdelmajid Mouhib, a également mis en avant la forte dimension religieuse de ce Moussem, le plus important dans le Royaume, révélant, dans une déclaration similaire, que le Conseil a programmé durant la vie de cette manifestation une multitude d’activités religieuses, entre autres, des cours religieux et des concours de récitation du Saint Coran.

Le président de l’Union provinciale de l’Art de la Tbourida à El Jadida, Saïd Ghait, a, quant à lui, indiqué que cette édition rassemble environ 130 sorbas masculines et 3 sorbas féminines, assurant que toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Le programme de cette édition comprend des activités religieuses, des conférences scientifiques et des colloques animés par des chercheurs, ainsi que des activités culturelles variées, incluant des débats sur des thématiques variées, des démonstrations de fauconnerie et des prestations de Tbourida.

Le Moussem sera également rythmé par des soirées artistiques mettant à l’honneur de grandes figures de la musique populaire et du patrimoine marocain, parmi lesquelles Abdelaziz Stati, Saïd Ould El Houate, Adil El Medkouri, Saïd Senhaji, Saïda Charaf, Mustapha El Milss, Hassan Moul Oud, ainsi qu’une troupe d’Ahwach.