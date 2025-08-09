L’Arménie et l’Azerbaïdjan signent à Washington un accord « historique » mettant fin à des décennies de conflit

L’accord prévoit aussi la création d’une zone de transit passant par l’Arménie et reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan plus à l’ouest. Cette zone de transit, qui répond à une revendication de longue date de Bakou, sera nommée « Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale » (TRIPP).

L’Arménie et l’Azerbaïdjan « s’engagent à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale » des deux pays, a assuré Donald Trump à l’occasion de la signature de cet accord qualifié d’ »historique ».

A ses côtés à la Maison Blanche, le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien ont estimé que la médiation du président américain devrait valoir au locataire de la Maison Blanche le prix Nobel de la paix.

Ilham Aliev a, par ailleurs, remercié le président américain pour sa décision, également annoncée vendredi, visant à lever les restrictions pesant depuis plusieurs années sur la coopération militaire de son pays avec les Etats-Unis.