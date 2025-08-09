Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger sous le signe de la digitalisation

Célébrée le 10 août de chaque année, cette journée nationale est l’occasion de souligner la contribution importante de la communauté marocaine au développement scientifique, culturel, social et économique, ainsi que son soutien aux efforts visant à consolider le rayonnement du Royaume à l’international.

Depuis son instauration en 2003 par le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous annuel est devenu un cadre institutionnel de communication directe avec les Marocains du monde, de valorisation de leur rôle en tant qu’acteurs essentiels du développement national, et de mise en lumière de leur contribution à la défense des intérêts suprêmes du Royaume.

La Constitution de 2011, notamment à travers ses articles 16, 17, 18 et 163, a accordé aux membres de la communauté marocaine des acquis importants et une place privilégiée répondant à leurs aspirations, tout en leur consacrant des droits culturels, sociaux et économiques.

Aux côtés du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étranger, ainsi que des autres institutions chargées des affaires des MRE, une commission ministérielle a été instaurée, ayant pour mission d’assurer la coordination entre les différents acteurs œuvrant dans ce domaine.

Cette commission veille à assurer la transversalité des politiques publiques, en tenant compte des défis posés par les politiques d’immigration et d’intégration dans les différents pays de résidence, ainsi que des enjeux majeurs liés au renforcement des liens entre les nouvelles générations de Marocains de la diaspora et leur pays d’origine.

À l’instar des années précédentes, et afin de permettre aux concitoyens établis à l’étranger de participer activement à cette journée durant leur séjour estival au Maroc, des célébrations seront organisées au niveau des différentes préfectures et provinces du Royaume, à l’initiative du département des MRE relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger en coordination avec le ministère de l’Intérieur.

Dans ce cadre, la célébration de cette année met en avant la priorité croissante qu’occupe, depuis plusieurs années, le chantier de la transformation digitale et offre l’opportunité de valoriser les réalisations accomplies, les efforts entrepris, ainsi que les défis à relever en matière de digitalisation des services destinés aux Marocains du monde.

L’événement met également en lumière les politiques publiques et les programmes sectoriels en lien avec ce chantier, tout en étant à l’écoute des attentes et aspirations des MRE concernant la digitalisation des services, dans le but de mieux cerner leurs besoins.

Il s’agit aussi de favoriser l’échange d’idées et le partage de bonnes pratiques entre les différents secteurs et institutions publiques et privées concernées par la digitalisation des services destinés aux MRE.

La communauté marocaine contribue au développement national par ses transferts financiers, ses investissements et son engagement dans des projets économiques, sociaux et culturels. Elle demeure pleinement mobilisée pour défendre les valeurs et les intérêts suprêmes du Royaume, et renforcer son rayonnement sur la scène internationale.