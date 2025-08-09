Le Mali en phase de se doter d’une Charte nationale pour la paix et la réconciliation

Le Mali est en phase de se doter d’une Charte nationale pour la paix et la réconciliation, un document visant à renforcer la sécurité, à consolider la cohésion sociale et à promouvoir le vivre-ensemble.

Ce document adopté à l’unanimité lors d’une session extraordinaire du parlement malien, s’insère dans le sillage des efforts menés par les autorités maliennes pour restaurer la paix, consolider la sécurité et promouvoir les valeurs du dialogue, et du pardon, rapporte la presse locale.

de l’avis du Président de la Transition, Chef de l’État du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, ce texte devra « fédérer les énergies positives autour des valeurs de paix et de cohésion nationale » et constituer « une garantie de l’équilibre social et du développement ».

Présentant cette Charte devant les députés maliens, le ministre de la Réconciliation Nationale, M. Ismaël Wagué a fait savoir que cette feuille de route s’appuie sur le respect des principes démocratiques, de l’État de droit, de la justice sociale, de l’égalité des citoyens et de la bonne gouvernance.

Et de poursuivre qu’elle prône également le dialogue, la tolérance, le pardon, la lutte contre la corruption et l’impunité, ainsi que l’utilisation de mécanismes endogènes pour la prévention et le règlement des conflits.

Cette Charte dont la promulgation interviendra dans les jours à venir, est le fruit d’un dialogue inter- Maliens lancé par les autorités en place.

Par atlasinfo (MAP)
