Les géants chinois de la tech se disputent les talents IA

Plusieurs talents chinois de premier plan en intelligence artificielle (IA) ont quitté le géant de l’e-commerce Alibaba Group Holding pour rejoindre des concurrents, dans un contexte de compétition sans précédent pour les compétences, rapporte la presse locale.

Parmi les départs notables, figure Yan Zhijie, arrivé chez Alibaba en 2015 et membre fondateur de la Damo Academy, qui dirigeait le laboratoire de reconnaissance vocale de Tongyi.

Après son départ d’Alibaba en février, il a brièvement travaillé au sein de Tencent Holdings, l’un des plus grands conglomérats technologiques au monde, avant de rejoindre l’Explore Academy de JD.com, une division de recherche créée en 2020 pour se focaliser sur les technologies de pointe, selon des médias chinois.

JD.com, l’un des plus grands géants du e-commerce en Chine, n’a pas directement commenté le recrutement de M. Yan, mais a déclaré que « l’Explore Academy progresse comme prévu, recrutant activement les meilleurs talents en IA de l’industrie ».

L’année dernière, ByteDance, le géant technologique chinois derrière TikTok, avait recruté Zhou Chang, figure clé de l’équipe Qwen d’Alibaba, conduisant ce dernier à engager des poursuites judiciaires pour violation d’un accord de non-concurrence.

La semaine dernière, ByteDance, Alibaba et Tencent ont chacun lancé de nouvelles campagnes de recrutement universitaire, avec une forte proportion de postes liés à l’IA.

ByteDance a listé 65 ouvertures dans son « Programme Top Seed Talent », tandis qu’Alibaba a introduit le mois dernier un « Programme Star de recrutement et de développement des talents », ciblant les meilleurs chercheurs chinois et mondiaux pour des rôles dans les modèles IA fondamentaux et les infrastructures IA.

Cette circulation des talents reflète la forte demande du secteur de l’IA pour des scientifiques et des ingénieurs de classe mondiale, et fait écho à une guerre du recrutement similaire aux États-Unis, où des entreprises comme Meta Platforms chassent agressivement les experts de rivaux tels que Google, OpenAI, Apple, Anthropic et Thinking Machines Lab.