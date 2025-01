ONU: le Maroc appelle au respect du cessez-le-feu à Gaza, espère le lancement d’un vrai processus de paix au Moyen-Orient

“L’accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre, ainsi qu’au lancement d’un vrai processus de paix, permettant l’établissement d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à côte et en paix avec Israël”, a souligné le Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale devant le Conseil de sécurité.

L’ambassadeur a relevé que le Royaume se félicite de l’entrée en vigueur de cet accord et salue les progrès réalisés en vue de l’arrêt des hostilités et des attaques contre les civils.

Lors de cette réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, M. Hilale a également indiqué que le Royaume forme le souhait que cet accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté, et qu’il permette l’arrêt des attaques contre les civils, la libération des otages et détenus, le retour des déplacés et l’accès fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire.

Comme l’a souligné le Roi Mohammed VI, notamment dans son message au dernier Sommet arabe, il est fondamental d’éviter de sortir d’une crise pour entrer dans une autre, a ajouté l’ambassadeur.

M. Hilale a en outre rappelé la position “constante et claire” du Maroc vis-à-vis de la justesse de la cause palestinienne d’autant plus qu’elle constitue la clé de voûte vers la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, ajoutant que dans le cadre de cette solution, Gaza doit être une partie intégrante des territoires palestiniens indépendants où la juridiction légale et politique reviennent à l’Autorité nationale palestinienne.

Il a par ailleurs noté que la poursuite des mesures unilatérales israéliennes à Al-Qods alimentent les tensions, soulignant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, insiste sur l’importance de préserver le statut juridique, historique et démographique de la ville sainte puisqu’elle est le carrefour des trois religions monothéistes et représente un centre des valeurs de respect mutuel et de dialogue.

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU a, de même, mis en exergue le rôle politique et effectif dont s’acquitte le Comité Al-Qods au profit du peuple palestinien en général et aux Maqdessis en particulier, notamment à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods.

Dans son intervention lors de ce débat ouvert présidé par le ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté algérienne à l’étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, M. Hilale a également mis en avant le rôle central de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), rappelant que depuis sa création, cette agence onusienne représente l’épine dorsale de l’action humanitaire dans cette partie du monde.

Concernant la situation au Liban, l’ambassadeur a indiqué que le Maroc, sous la conduite du souverain, soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sur ses territoires.

S’agissant de la situation en Syrie, M. Hilale a rappelé la position du Royaume en soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale de ce pays, ainsi qu’au droit de son peuple à faire ses propres choix et à poursuivre ses aspirations au développement et à la paix.