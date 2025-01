L’adhésion de l’Arabie Saoudite au groupe des Brics toujours à l’étude

L’adhésion de l’Arabie Saoudite au groupe des Brics est toujours en phase d’étude, plus d’un an après son invitation à rejoindre ce bloc régional, a affirmé le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, Faisal bin Fadel Al-Ibrahim.

Dans des déclarations à la presse en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, M. Al-Ibrahim a souligné que l’Arabie Saoudite, invitée à rejoindre le groupe des BRICS ainsi que plusieurs organisations multipartites, se penche sur l’examen des divers aspects de ce dossier avant de prendre sa décision.

Les Brics sont un groupe de dix pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Iran, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Indonésie et l’Ethiopie. Ils regroupaient initialement les quatre premiers pays.

Une éventuelle adhésion de l’Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, est de nature à consolider l’influence économique de cet ensemble régional où se côtoient de gros fournisseurs et consommateurs de l’énergie dans le monde.