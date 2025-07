Noor Ouarzazate: Le Maroc a développé une expertise reconnue dans la gestion d’infrastructures solaires de grande envergure (PDG de MASEN)

« Cela a démontré la capacité du Royaume à assurer, avec des compétences quasi exclusivement nationales, l’exploitation efficace de centrales complexes, en favorisant le transfert de savoir-faire dans le secteur des énergies renouvelables », a expliqué le PDG de MASEN dans une interview à la MAP.

Au-delà de l’aspect technique, a-t-il dit, cette expérience a permis d’affiner les mécanismes d’accompagnement territorial, ajoutant que l’expertise acquise dans la conception et la gestion de projets de développement local a facilité la mobilisation de financements et renforcé l’impact sur les communautés environnantes.

M. Moufaddal a également souligné que ce mégaprojet, doté d’une capacité totale de 582 MW, s’intègre pleinement dans l’effort national de montée en puissance des énergies renouvelables, notant que sa production équivaut à la consommation énergétique domestique d’environ 2,2 millions de citoyens marocains.

Chaque année, ces centrales permettent d’éviter l’émission d’environ 900.000 tonnes de CO2 contribuant ainsi aux engagements climatiques du Royaume, a-t-il relevé.

Le PDG de MASEN a aussi fait savoir que le complexe solaire Noor Ouarzazate a généré, depuis sa mise en service, des retombées socio-économiques significatives au niveau local.

Des milliers d’emplois ont été créés pendant la phase de construction, pour la main-d’œuvre locale, a-t-il indiqué, ajoutant qu’en phase d’exploitation, des emplois durables ont été maintenus dans des domaines relatifs notamment à la maintenance, à la sécurité ou à la gestion des installations, tout en assurant un transfert de compétences aux jeunes de la région.

MASEN a fait appel à des entreprises nationales pour la réalisation de ce projet, ce qui a permis de dépasser les objectifs d’intégration industrielle initialement fixés, d’autant plus qu’elle a mobilisé des entreprises locales à travers des contrats de sous-traitance, notamment dans le transport et la logistique, a-t-il précisé.

Parallèlement, plus de 180 actions de développement au profit des populations locales ont été menées entre 2010 et 2025, bénéficiant directement ou indirectement à plus de 110.000 personnes. Ces projets ont couvert des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, les infrastructures de base, l’accès à l’eau, et l’éclairage public ou encore le soutien au tissu associatif local, a-t-il poursuivi.

Au-delà de sa contribution énergétique, le complexe solaire Noor Ouarzazate joue un rôle stratégique dans l’innovation en abritant une plateforme dédiée à la recherche et développement.

Faisant partie du grand chantier de la transition énergétique mis en œuvre conformément à la Vision éclairée du Roi Mohammed VI, le complexe Noor Ouarzazate contribue à atteindre les objectifs stratégiques visant à promouvoir une croissance plus inclusive et plus verte au Maroc, à dynamiser la création d’emplois et à favoriser le partage et l’acquisition des technologie de pointe.