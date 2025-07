La Communauté juive marocaine de la Région Marrakech-Safi célèbre la Fête du Trône

Placée sous le signe de la fidélité, de l’attachement au Trône Alaouite et de la fierté nationale, cette célébration s’est déroulée dans une atmosphère de joie, de fraternité et de communion, en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech par intérim, Rachid Benchikhi, des chefs des services extérieurs, des autorités locales, des élus, des personnalités civiles et militaires, ainsi que de membres de la communauté juive marocaine de la Région Marrakech- Safi.

Dans une allocution de circonstance, M. Jacky Kadoch, président de la Communauté juive marocaine de la Région Marrakech-Safi, a fait part en cette heureuse circonstance au nom de ladite Communauté de ses plus vives félicitations, ses vœux de bonheur, d’excellente santé, et de réussite au Roi Mohammed VI dans ses nobles entreprises pour le bien du peuple marocain.

La célébration de la Fête du Trône cristallise l’attachement indéfectible de toutes les composantes de la nation au Trône Alaouite, et se veut l’occasion de mettre en avant l’expression suprême de cette communion qui ne s’est jamais démentie entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain, a souligné M. Kadoch, notant que cette Fête “intervient cette année à un moment où le Royaume poursuit, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, un processus de transformation politique, économique et sociale d’une grande profondeur”.

“Aux significations et objectifs aussi profonds que multiples, la Fête du Trône se veut l’illustration de cette forte volonté de réaliser davantage de victoires pour la Nation et une opportunité pour se mobiliser en faveur de l’avancement du Maroc vers le progrès et la modernité”, a-t-il poursuivi.

Et de relever que “depuis l’accession du Souverain au Trône en 1999, Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de moderniser l’économie, de renforcer les droits sociaux, et de promouvoir l’intégration africaine, tout en préservant les traditions marocaines”.

M. Kadoch a rappelé, à ce propos, une série de réalisations d’envergure ayant marqué les dernières décennies, citant notamment le port de Tanger Med, la Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca, et le développement d’un réseau autoroutier étendu couvrant l’ensemble des régions du Royaume.

Il a également mis en avant les efforts consentis dans le domaine de la transition énergétique avec des projets structurants comme le complexe solaire Noor Ouarzazate, qui “illustre l’ambition marocaine de devenir un leader régional en matière d’énergies renouvelables”.

Sur le plan social, le président de la communauté juive de Marrakech-Safi a salué les actions de proximité, les visites de terrain, et les initiatives Royales qui ont permis d’assurer aux citoyens un accès équitable aux soins médicaux, tout en soulignant le rôle pionnier de la Moudawana, qui a marqué un tournant dans la promotion des droits de la femme marocaine.

“En deux mille ans d’histoire, la Communauté juive marocaine a accumulé un patrimoine d’une richesse exceptionnelle, permettant à nos enfants de cultiver et de protéger le souvenir d’un pays où ils ont toujours connu la paix, et où ils continuent de manifester jour après jour leur attachement aux intérêts sacrés du Royaume”, a affirmé M. Kadoch.

Et de rappeler que “le judaïsme marocain, ici comme ailleurs dans le monde, est concerné au premier chef par la recherche de la paix, car au croisement de deux cultures sœurs et porteur d’un message universel de respect et de tolérance”.

Il a, en outre, salué le modèle unique de coexistence religieuse et culturelle qui fait du Royaume un exemple remarquable, où les Marocains ont su “créer dans le respect un vivre-ensemble pacifique et harmonieux, préservant ainsi l’équilibre durable entre unité et diversité”.

Sur le plan religieux, le Royaume continue de briller par son discours de modération, incarné dans l’Imarat Al Mouminine, qui fait du Maroc un acteur reconnu dans la lutte contre les discours extrémistes, a-t-il poursuivi, mettant en exergue l’Islam du juste milieu et la légitimité religieuse incontestable qu’incarne le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.