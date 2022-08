Naissance au Myanmar d’un éléphant blanc rare

L’éléphanteau blanc, qui est né le 23 juillet avec un poids d’environ 81,6 kg, mesurait deux pieds et cinq pouces de hauteur d’épaule, trois pieds et un pouce de circonférence corporelle, deux pieds de longueur de dos et un pied et six pouces de longueur de queue, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’éléphanteau de 10 jours est en bonne santé et heureux avec sa mère, précise-t-on.

Au Myanmar, les rares éléphants blancs sont considérés comme des animaux de bon augure.