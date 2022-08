Création de la Société nationale marocaine de gériatrie et de gérontologie

La SNMGG indique, dans un communiqué mardi, qu’elle aura pour principaux objectifs de standardiser les processus de prise en charge médicale de la personne âgée au Maroc, de promouvoir la formation médicale continue de tous les acteurs de santé et d’œuvrer de concert avec les différentes institutions pour la promotion du bien-vieillir dans les différents domaines de la gérontologie.

La présidence de cette institution majeure dans le dispositif de prise en charge et de suivi de cette tranche de la population aux besoins spécifiques a été confiée au Professeur Mouna Maamar, cheffe de l’Unité de Gériatrie au CHU Ibn Sina de Rabat, Directrice du Diplôme Universitaire de gériatrie gérontologie et Directrice de la spécialité Gériatrie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent près de 12% de la population marocaine et l’espérance de vie, plus de 75 ans actuellement, ne cesse d’augmenter.