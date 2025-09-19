Mauritanie : remaniement partiel du gouvernement

Selon le décret présidentiel publié à cet effet, Mohamed Ould Soueidatt a été nommé ministre de la Justice tandis que El Vadil Ould Sidaty Ould Ahmed Louly a été désigné ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel.

Abdellahi Souleymane Cheikh Sidiya a été nommé ministre des Affaires économiques et du Développement, alors que Codioro Moussa N’Guenore a été désigné ministre des Finances.

Le portefeuille de la Santé a été confié à Mohamed Mahmoud Ely Mahmoud, et celui de la Fonction publique et du Travail à Marièm Boidiel.

Moctar Ahmed Bouceif a été nommé ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, alors que Sidi Ahmed Ould Abouh a été désigné ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Le département du Développement animal a été confié à Sid Ahmed Ould Mohamed, celui de l’Immobilier, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière à Mamadou Mamadou Nianank, et le portefeuille de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire à Naha Hamdi Meknas.

Par ailleurs, la Présidence de la République annonce que, par un autre décret publié jeudi, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ould Boya a été nommé ministre-conseiller à la Présidence de la République.