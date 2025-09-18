A Trouville-sur-Mer, le Maroc invité d’honneur des 10e Rencontres géopolitiques

C’est la première fois qu’un pays est placé au cœur de cet évènement désormais incontournable pour les chercheurs et les passionnés des affaires internationales, comme pour le grand public.

Mettre à l’honneur le Maroc à Trouville illustre sans conteste la place grandissante du Royaume dans la diplomatie internationale et le dialogue entre l’Europe et l’Afrique, plus particulièrement entre Paris et le continent, indique-t-on auprès des organisateurs.

L’accent sera notamment mis sur les initiatives lancées dans divers domaines sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en direction de l’Afrique, précise-t-on de même source.

« La présence en force cette année du Royaume s’explique à plus d’un titre : il s’agit d’un pays africain et méditerranéen proche historiquement, culturellement et géographiquement de la France », a déclaré à la MAP le fondateur des Rencontres géopolitiques de Trouville, Frédéric Encel.

Le Maroc, a-t-il dit, « est une puissance d’avenir non seulement en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest, mais certainement au-delà ».

Trois jours durant, l’état des lieux de la coopération franco-africaine et les perspectives des relations qu’entretient Paris avec le continent feront l’objet aussi d’une série de contributions présentées par des experts, des diplomates, des académiciens et des historiens.

« Les femmes d’Afrique, les femmes de France », « Penser la guerre et la paix dans les Afriques », « Culture, mémoire et francophonie en partage » et « le terrorisme, un fléau commun », figurent, entre autres, parmi les principaux axes de réflexion.

L’édition 2025 se démarquera par la remise du prix de l’œuvre géopolitique attribuée par la maison d’édition PUF, ainsi que par une exposition de toiles et une leçon inaugurale donnée en amont des débats programmés.

Lancé en 2016 par le géopolitologue et essayiste Frédéric Encel, ce rendez-vous annuel se propose d’offrir un espace d’échanges citoyens et de partage d’idées sur les grands enjeux qui façonnent le monde actuel.