Maroc Telecom réalise un RNPG de plus de 6,13 MMDH en 2024

Le résultat opérationnel (EBITA – earnings before interest, tax and amortization) ajusté consolidé ressort, quant à lui, à près de 12,2 MMDH en 2024, en hausse de 0,7% par rapport à une année auparavant, indique le groupe dans un communiqué, précisant que la marge d’EBITA ajusté représente 33,2% du chiffre d’affaires (CA), quasi stable sur l’année.

Concernant le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ajusté consolidé, il s’est établi à environ 19,2 MMDH, en progression de 0,3% en glissement annuel, grâce à la croissance de l’EBITDA ajusté dans les filiales Moov Africa (+2,9%).

Le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient à un niveau élevé de 52,3%, à la faveur des efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels du groupe, ainsi qu’à l’impact favorable des baisses de terminaison d’appel Mobile dans les filiales.

S’agissant des investissements hors fréquences et licences, ils représentent 20,8% du CA, en ligne avec l’objectif annoncé sur l’année.

A fin 2024, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO – Cash flow from operations) ajustés augmentent de 8,4% par rapport à fin 2023, pour atteindre plus de 10,9 MMDH.

De son côté, la dette nette consolidée représente 1,1 fois l’EBITDA annuel du Groupe.

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la distribution d’un dividende de 1,43 dirham par action, soit un montant global de 1,26 MMDH.

Pour ce qui est des perspectives, sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l’année 2025, à périmètre et change constants, un CA en légère croissance, le maintien d’un niveau élevé d’EBITDA et un CAPEX d’environ 20% du CA, hors fréquences et licences.