Maroc-France : L’AFD pleinement inscrite dans la dynamique renouvelée des relations bilatérales (Quiterie Pincent)

Abordant les secteurs clés ciblés par ses interventions, Mme Pincent a précisé que l’année 2024 a ouvert de nouvelles perspectives pour le Groupe AFD (AFD, Proparco et Expertise France) avec un engagement financier conséquent dans différents secteurs au cœur du partenariat Maroc-France.

Les opérations financées reflètent l’engagement commun à bâtir un partenariat qui dépasse les dimensions traditionnelles de la coopération, pour s’inscrire dans une dynamique ambitieuse, déclinée sous forme d’actions concrètes et des résultats mesurables dans des secteurs clés pour le Royaume.

Sur le plan économique et environnemental, l’engagement de l’Agence s’est accéléré dans le cadre de partenariats stratégiques tels que celui avec le groupe OCP, dont le plan de décarbonation a bénéficié d’un financement de 350 millions d’euros en tant que « jalon significatif vers un modèle industriel plus durable reflétant l’ambition du Maroc dans les industries durables et l’innovation climatique au service de la sécurité alimentaire du continent », a-t-elle poursuivi.

Sur le même élan, le partenariat avec l’AFD a permis d’accompagner la plateforme Agrifinance portée par InnovX, afin d’appuyer le développement des filières agricoles en Afrique, ainsi que l’innovation dans le domaine de l’hydrogène décarboné et de l’environnement dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de Recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).

L’année 2024 a également été celle du premier prêt direct de l’AFD à la région de Guelmim-Oued Noun, avec un financement de 26 millions d’euros, et ce, en accompagnement de son programme de développement régional et de l’attractivité du territoire. En matière sociale, a-t-elle ajouté, la coopération avec l’agence s’articule autour de l’élargissement de la couverture de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) avec un financement de plus de 102 millions d’euros.

La budgétisation sensible au genre (BSG) n’est pas en reste dans cette dynamique de coopération dont l’une des ambitions vise à inscrire l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur des politiques publiques. « Ce soutien, d’un montant de 51,5 millions d’euros accompagnera aussi le déploiement progressif de la BSG dans les collectivités territoriales et soutiendra le développement de l’économie des soins et la reconnaissance des métiers du travail social », a-t-elle expliqué.

C’est dans le même esprit d’appui à l’investissement productif que des initiatives stratégiques ont pu voir le jour, à l’instar de « l’Accélérateur d’Investissements Maroc-France », une collaboration entre le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, l’AFD, Proparco, Expertise France, STOA et BPI France, avec l’ambition de soutenir l’écosystème des PME marocaines et de stimuler les investissements durables.

Évoquant les actions à entreprendre au titre de l’année 2025, Mme Pincent a mis l’accent sur la volonté exprimée de part et d’autre pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et relever les défis globaux, formant le souhait d' »ouvrir de nouvelles perspectives pour accompagner le Maroc dans la réalisation de ses ambitions stratégiques, notamment en étendant l’action de l’AFD aux régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab.