Mali : l’armée dément la libération de 200 terroristes en échange du passage de carburant

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Le Colonel-Major Souleymane DEMBÉLÉ
L’armée malienne a démenti, lundi, les informations faisant état de la libération d’environ 200 terroristes présumés en contrepartie du passage de convois de carburant, dans un contexte de tensions persistantes sur l’approvisionnement énergétique du pays.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’information et des relations publiques des armées maliennes, le colonel-major Souleymane Dembélé, a affirmé que ces allégations, relayées par certains médias, visent à « ternir l’image du Mali » et à « saper la confiance entre le peuple et ses institutions », qualifiant ces informations de « manipulation sans fondement et dénuée de toute source fiable ».

Citant des sources sécuritaires et politiques, des médias locaux avaient rapporté que les autorités maliennes auraient procédé, à la mi-mars, à la libération de près de 200 personnes présentées comme des terroristes, dans le cadre d’un accord visant à permettre la circulation des convois de carburant jusqu’à la fête de la Tabaski (Aïd Al-Adha), prévue fin mai.

Le Mali est confronté depuis plusieurs années à des attaques terroristes, menées notamment par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ciblant entre autres des convois de carburant ainsi que des sites industriels et miniers.

Après une période d’accalmie, une nouvelle pénurie de gazole a été observée début mars dans la capitale Bamako, les stocks disponibles étant prioritairement destinés à l’alimentation des centrales thermiques.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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