Canada : le cinéaste Avi Lewis élu chef du Nouveau Parti démocratique

S’exprimant à la suite de son élection, Lewis a promis de remettre le parti sur les rails après la cuisante défaite subie lors des élections fédérales de 2025.

Le NPD a été le plus grand perdant à l’issue des dernières élections législatives, remportées par les libéraux de Mark Carney. Lors de ce scrutin, le NPD a obtenu sept sièges seulement au parlement contre 24 en 2021. Le parti a subi récemment un nouveau revers après la décision de la députée Lori Idlout de rejoindre le Parti Libéral de Carney. Le NPD pourrait perdre un autre siège prochainement, puisque le député montréalais Alexandre Boulerice envisage de se présenter aux élections provinciales sous la bannière du parti « Québec solidaire ».

Lewis succède ainsi à l’ancien chef du parti, Jagmeet Singh, qui avait décidé de démissionner à la suite de la débâcle du NPD lors des dernières élections.