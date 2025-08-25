Le Pentagone entend déployer des militaires à Chicago

« Chicago, c’est la pagaille », a déclaré vendredi Trump devant des journalistes, critiquant sévèrement le gouverneur démocrate JB Pritzker pour sa gestion de cette grande cité située au bord des Grands lacs.

Le 11 août, le président américain avait annoncé qu’il plaçait le maintien de l’ordre à Washington sous l’autorité de son administration et qu’il y déployait la Garde nationale, justifiant cette mesure par une criminalité “hors de contrôle” qui menace les habitants de la capitale fédérale.

Troisième ville la plus peuplée des Etats-Unis, « Chicago sera la prochaine et ensuite nous aiderons New York », a promis Trump vendredi, assurant que son gouvernement conservateur continuera à « rendre nos villes très, très sûres ».

Avant Washington, le président américain avait déjà déployé la Garde nationale ainsi que des Marines à Los Angeles, en Californie, Etat dirigé par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, en réponse à de grosses manifestations.

Il s’agissait alors du premier déploiement de la sorte contre la volonté d’un gouverneur local depuis 1965.