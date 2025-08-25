L’Union européenne facilite l’accès à l’espace Schengen pour les Turcs

«Les nouvelles règles aideraient à répondre aux plaintes des Turcs concernant les longs processus bureaucratiques, mais elles ne suffiraient pas à résoudre définitivement les problèmes», a déclaré M. Hans Ossowski aux journalistes.

La Commission européenne a publié un nouveau document visant à faciliter et à accélérer les procédures de visa Schengen pour les citoyens turcs et l’a partagé avec les États membres de l’UE, a déclaré, pour sa part, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat. Il a rappelé les difficultés auxquelles les citoyens turcs ont été confrontés ces dernières années, notamment les longs délais d’attente pour les rendez-vous, la délivrance de visas de très courte durée et les taux de rejet élevés.

Ces préoccupations ont été constamment soulevées auprès des responsables de l’Union à tous les niveaux, y compris la Commission européenne, le Conseil européen et lors de réunions bilatérales avec les États membres, a déclaré M. Bolat dans un communiqué. Selon l’UE, les procédures gérées par des agences de visas accréditées sont lentes en raison du nombre élevé de demandes, appelant à des solutions de contournement.

Les nouvelles directives permettent de délivrer des visas à entrées multiples et de longue durée aux ressortissants turcs qui ont déjà obtenu un visa Schengen et qui ont voyagé régulièrement sans dépasser la durée de séjour autorisée. Les Turcs qui ont déjà utilisé correctement leurs visas pourront ainsi bénéficier d’un visa de six mois dès leur deuxième demande, suivi de visas à entrées multiples d’un an, de trois ans et de cinq ans.

La Turquie est candidate à l’adhésion à l’UE depuis 1999, mais son processus d’adhésion est gelé depuis des années en raison de multiples désaccords, notamment le processus prolongé d’élargissement du champ d’application de l’accord d’union douanière.