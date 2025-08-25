L’UNESCO lance l’édition 2025 de son Prix pour l’éducation à la citoyenneté mondiale

A travers ce Prix, qui récompense des projets remarquables visant à promouvoir et à faire progresser l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), l’UNESCO encourage « les initiatives exceptionnelles dans ce domaine à travers le monde », indique un communiqué de l’institution onusienne, précisant que l’appel à nominations pour le Prix 2025 est « ouvert jusqu’au 1er septembre ».

Le Prix UNESCO pour l’éducation à la citoyenneté mondiale se veut « une plateforme mondiale exceptionnelle pour promouvoir et augmenter la visibilité des projets et des initiatives menés dans le monde entier dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) », précise l’organisation.

Dans un contexte mondial de défis où les obstacles à la paix, tels que l’escalade de la violence et des conflits, l’aggravation des effets du changement climatique et l’augmentation de la discrimination et des discours de haine, « peuvent résulter d’inégalités et d’injustices sociétales profondément enracinées », l’UNESCO considère que l’ECM a « un rôle essentiel à jouer dans la transformation de l’éducation afin de contribuer à la résolution de ces problèmes et de leurs causes profondes, et de créer des sociétés plus justes, saines et pacifiques ».

L’organisation onusienne se dit convaincue que « si elle est mise en œuvre à grande échelle, l’éducation à la citoyenneté mondiale peut influencer les attitudes, les compétences et les priorités des générations futures de manière à contribuer à la paix ».

Créé en 2024 avec le soutien de la République de Corée, le Prix UNESCO pour l’éducation à la citoyenneté mondiale est le premier à être instauré dans ce domaine. Remis tous les deux ans, il récompense les efforts exceptionnels qui font progresser l’ECM à travers deux catégories: « organisations de jeunesse » et « autres types d’entités ou particuliers ».

Un jury international sélectionnera un projet par catégorie. Chaque lauréat remportera 50 000 dollars.