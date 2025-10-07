L’UNESCO nomine Khaled El Enany pour succéder à Audrey Azoulay

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) aura un nouveau directeur général en novembre en la personne de Khaled el-Enany.

Le Conseil exécutif de l’UNESCO a nominé l’égyptien Khaled el-Enany pour devenir son directeur général pour les quatre prochaines années. Le candidat égyptien a recueilli 55 voix contre 2 pour le Congolais Firmin Edouard Matoko

Cette nomination sera soumise au vote de tous les États membres de l’UNESCO le 6 novembre, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan. Une fois élu par la Conférence générale, il succédera à Audrey Azoulay à la mi-novembre.

Après cette formalité, Khaled El-Enany prendra officiellement ses fonctions le 14 novembre, succédant à la franco-marocaine Audrey Azoulay, en poste depuis 2017.