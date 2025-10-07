Ligne ferroviaire Nador-Oujda via Berkane, les citoyens de la région appelés à donner leur avis

Les autorités de la ville de Zaio, par laquelle passera cette ligne, ont invité tous les citoyens et propriétaires fonciers des communes concernées par le projet, notamment la commune d’Oulad Settout, limitrophe de Zaio, et les communes de Chouihia, à soumettre leurs observations ou objections concernant le tracé du train, avant le début des travaux.

Il est prévu que ce projet contribuera à renforcer le réseau de transport ferroviaire dans la région, et à relier les grandes villes et les pôles économiques, ce qui permettra de relancer l’activité commerciale et offrira des possibilités tant pour le transport terrestre que ferroviaire.

Cette ligne future d’environ 120 kilomètres débutera à Beni Ansar, avant de passer par Nador Ville, Nador Sud, Selwane, un potentiel passage par l’aéroport de Nador-El Aroui, Zaio, Aklim, Berkane, potentiellement Ahfir, et potentiellement l’aéroport de Oujda-Angads avant de finir à Oujda.

Le trajet entre Beni Ansar et Oujda est estimé à 1h30. Jusqu’ici, les désireux de se rendre de Nador à Oujda en train n’ont qu’un seul choix: prendre le train de 9h37 en direction de Taourirt pour une durée d’1h30, attendre quatre heures à la gare de Taourirt afin que le train en provenance de Fès arrive à 15h17 pour arriver à Oujda à 17h après 1h30 de voyage. Temps de trajet total: 7h30.

Aucune échéance n’a pour l’instant été communiquée.