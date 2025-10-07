Nasser Bourita reçu par le Président sénégalais et son Premier ministre

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a été reçu à Dakar par le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Le chef de la diplomatie marocaine a également été reçu pour un entretient avec le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Cette audience présidentielle s’est déroulée en marge de la participation de M. Bourita, sur très haute instruction du Roi, aux travaux du forum «Invest In Senegal».

À cette occasion, Nasser Bourita a transmis les salutations du roi Mohammed VI au président sénégalais et réitéré la volonté du Souverain de renforcer davantage le partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, un partenariat déjà fort et multidimensionnel.

Les entretients avec le Premier ministre sénégalais ont porté notamment sur les moyens de renforcer davantage le partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal, conformément à la vision souhaitée par les deux Chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et Bassirou Diomaye Faye. Ils ont été aussi l’occasion pour les deux hauts responsables de discuter de la préparation des échéances à venir.

Ces entretiens se sont déroulés en la présence de Hassan Nassiri, Ambassadeur du Maroc au Sénégal, et de Mohamed Methqal, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).