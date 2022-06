L’Ukraine participera au prochain sommet du G20 à deux conditions, avertit Zelensky

Il n’a pas mentionné directement le président russe Vladimir Poutine, mais la participation de ce dernier, invité par l’Indonésie, fait l’objet d’intenses controverses diplomatiques, le Premier ministre italien Mario Draghi affirmant qu’elle était “exclue” dans le contexte de la crise diplomatique russo-ukrainienne , tandis que le Kremlin maintient que l’invitation a été acceptée.

Après Kiev, le président indonésien doit se rendre jeudi à Moscou pour rencontrer M. Poutine. En octobre dernier, le chef du Kremlin a pris part par visioconférence au sommet du G20 à Rome, en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus.

Le Sommet du G20 devrait avoir lieu à Bali, en Indonésie. La présidence indonésienne a inscrit trois questions prioritaires à l’ordre du jour, à savoir l’architecture de la santé mondiale, la transformation de l’économie numérique et la transition énergétique, comme stratégie de sortie globale pour soutenir la reprise mondiale.

Créé en 1999, le Groupe des vingt (G20) est un forum intergouvernemental composé de 19 des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne. Il réunit annuellement les chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres des finances et chefs des banques centrales desdits pays.