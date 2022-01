Liste des 28 Lions indomptables convoqués pour la CAN-2021

Dans cette liste, on retrouve de nombreux pensionnaires de la Ligue 1, à savoir Stéphane Bahoken (Angers SCO), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Ignatius Ganago (Lens), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (ASSE), Junior Onana (Bordeaux), Ambroise Oyongo (Montpellier) et Karl Toko-Ekambi (Lyon).

D’anciens joueurs de la Ligue 1 ont également été sélectionnés comme Zambo-Anguissa, James Léa-Siliki, Vincent Aboubakar, Clinton NJie et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Le Cameroun jouera dans le Groupe A de la CAN 2021, aux côtés du Burkina Faso, d’Ethiopie et du Cap-Vert.

— Voici la liste des 28 joueurs convoqués:

– Gardiens : André Onana (AJAX AMSTERDAM), Simon Omossola (AS VITA CLUB), Devis Epassy (OFI CRETE), Jean Efala Komguep (AKWA UNIT. FOOTBALL)

– Défenseurs:

Fai Collins (ST. LIEGE), Olivier Mbaïzo (UNION PHILADELPHIA), Michael Ngadeu (LA GANTOISE), J.C Castelletto (F.C. NANTES), Harold Moukidi (AS ST. ETIENNE), Jérôme Onguene (RB SALZBOURG), Nouhou Tolo (SEATTLE SOUNDERS), Ambroise Oyongo Bitolo (MONTPELLIER), Enzo Ebosse (ANGERS)

– Milieux :

Jean Onana (BORDEAUX), Samuel Oum Gouet (MALINES), Zambo Anguissa (NAPOLI), Martin Ongla (HELLAS VERONE), Kunde Malong (OLYMPIACOS), James Lea Sidiki (MIDDLESBROUGH), Yvan Neyou (AS ST. ETIENNE)

– Attaquants :

Choupo-Moting (BAYERN MUNICH), Vincent Aboubakar (Al NASR), Stéphane Bahoken (ANGERS), Ngamleu Moumi (YOUNG BOYS), Ignatius Ganago (LENS), Christian Bassogog (SHANGHAI SHENHUA), Karl Toko-Ekambi (O. LYONNAIS), Clinton Njie (D. MOSCOU).