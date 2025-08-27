Les Etats-Unis doublent leurs tarifs douaniers sur les produits indiens à 50%

Les droits de douane imposés par Washington aux produits indiens passent ainsi de 25 à 50%, un taux parmi les plus élevés imposés par le président américain depuis son retour à la Maison Blanche.

Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à la presse que les Etats-Unis sont prêts à aller plus loin, précisant qu’une loi permettant des droits de douane supplémentaires était en discussion au Congrès.

La surtaxe douanière imposée à l’Inde pourrait avoir de lourdes conséquences pour la cinquième économie mondiale, les Etats-Unis étant son premier partenaire commercial. Plus de 87 milliards de dollars de produits « made in India » y sont écoulés chaque année.

Le nouveau taux américain ne concernera cependant pas certains produits, ce qui en réduit la portée, à l’instar des téléphones iPhones, fabriqués de plus en en plus en Inde.

Mais ces derniers devraient être touchés par les droits de douane sectoriels, jusqu’à 100%, que le président américain souhaite imposer progressivement sur les semi-conducteurs et les produits électroniques.

Selon la presse américaine, les exportateurs indiens craignent une chute des commandes, des délocalisations et des pertes d’emploi.

Mardi, l’influente Fédération des organisations indiennes exportatrices (FIEO) a indiqué que l’activité des fabricants de textile, de bijoux et du secteur des produits de la mer était déjà affectée.

Les importateurs américains se tournent vers des pays concurrents comme le Bangladesh et le Vietnam, faisant craindre d’importantes pertes d’emplois en Inde, selon la Fédération.

Après la Chine, l’Inde est le principal importateur de pétrole russe, qui représentait en 2024 près de 36% des importations pétrolières indiennes, contre environ 2% avant le début de la guerre en Ukraine en 2022, selon les données du ministère indien du Commerce.