Etats-Unis : deux enfants tués et 17 personnes blessées lors d’une fusillade dans une école catholique

Le tireur, âgé d’une vingtaine d’années, aurait ouvert le feu à l’aide de deux armes d’assaut depuis l’extérieur des fenêtres de l’établissement catholique, a fait savoir le chef de la police de Minneapolis, lors d’une conférence de presse télévisée.

L’assaillant aurait tiré des dizaines de coup de feu sur les enfants au moment où ils participaient à une messe religieuse à l’intérieur de l’église de l’école, avant de se suicider en retournant son arme contre lui.

De son côté, le président Donald Trump a déclaré avoir été « informé » de ce « tragique » incident, assurant que la police fédérale (FBI) a rapidement réagi et se trouve actuellement sur les lieux.

« La Maison Blanche continuera à suivre ce terrible incident. Je vous invite à prier avec moi pour toutes les personnes affectées », a ajouté le président Trump sur son réseau Truth Social.