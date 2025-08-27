Chikungunya : près de 230 cas recensés en France

Au 26 août, 30 foyers de transmission autochtone de chikungunya, totalisant 228 cas, ont été identifiés en France hexagonale, a indiqué l’agence dans un bilan hebdomadaire publié mercredi, précisant que sept de ces épisodes sont « clos ».

Depuis le précédent bulletin, trois nouveaux épisodes de transmission de chikungunya (en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Nouvelle-Aquitaine) ont été identifiés, relève-t-on.

« Le nombre important de foyers de chikungunya constatés cette année et leur précocité sont liés à l’épidémie qui a sévi à La Réunion et dans la zone de l’Océan Indien due à une souche virale, bien adaptée au moustique Aedes albopictus », explique la même source.

Depuis le mois de juillet, des foyers de dengue (7 épisodes de dengue totalisant 15 cas) sont aussi régulièrement identifiés, fait savoir l’agence sanitaire, ajoutant que « cette situation confirme l’augmentation du risque d’arboviroses transmises par Aedes albopictus en France hexagonale et en Europe ».

Les cas de chikungunya et de dengue identifiés jusqu’ici se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, déjà affectées les années précédentes, et pour la première fois en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche Comté.