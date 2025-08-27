Harhouha : une avalanche de stars marocaines à l’ouverture du 6e Festival Ciné-Plage

Dans un mot de remerciement, Hamid Zoghi a exprimé sa gratitude pour cette distinction, soulignant que de tels événements constituent un véritable pont entre les artistes et leur public, tout en offrant de précieuses occasions de rencontre, d’échange et de renouveau des liens artistiques et humains.

L’acteur Mohamed Miftah a pour sa part livré un témoignage émouvant rappelant l’empreinte décisive de Zoghi dans le théâtre marocain et son rôle dans la fondation des groupes mythiques « Nass El Ghiwane » et « Jil Jilala ».

De son côté, l’actrice Saadia Ladib s’est dite « comblée de bonheur » par cet hommage rendu « dans une ville qu’elle chérit », estimant que cette distinction représente autant une responsabilité qu’une consécration. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, organisée en partenariat avec la commune de Harhoura et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Secteur de la Culture) avec la contribution du Centre cinématographique marocain (CCM), a été animée par un intermède musical proposé par le violoniste Amir Ali.

La soirée a été aussi marquée par la projection du film « Pour ne pas les oublier », retraçant le souvenir de plusieurs figures disparues cette année, parmi lesquelles le journaliste Ali Hassan, le producteur Mehdi Belkhayat, l’acteur Mohamed Choubi, l’actrice Naïma Bouhmala et la journaliste et comédienne Kaoutar Boudarraja.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du festival, Saad Achebour, a indiqué que cette édition est marquée par une forte présence d’artistes et se distingue par un prestigieux jury, présidé par le réalisateur et producteur Mohamed Abderrahmane Tazi, et composé du réalisateur Aziz Salmi, de l’acteur et compositeur Younes Migri, de l’actrice Bouchra Ahrich ainsi que de l’actrice et réalisatrice Latifa Ahrar.

M. Achebour a également souligné que ce festival, organisé en plein air, offre une expérience unique mêlant cinéma et nature, avec un programme qui inclut projections, ateliers de formation et rencontres interactives avec le public.

La cérémonie s’est clôturée par la projection du film comique « Dados » du réalisateur Abdelouahed Mjahed, avec à l’affiche des acteurs Rafik Boubker, Majdouline Idrissi, Ibtissam Laaroussi, Jamila El Haouni, Sandia Tajeddine et Mehdi Foulane.

La compétition officielle réunit cette année six films marocains: « Jalalddine » de Hassan Benjelloun, « La dernière répétition » de Yassine Fennane, « Le verre de l’amitié » de Noufel Berraoui, « Le Lac bleu » de Daoud Aoulad-Syad, « Mon père n’est pas mort » de Adil Fadili et « Que de l’amour » de Kamal Kamal.

Le programme est enrichi par des ateliers thématiques, dont un atelier d’écriture scénaristique animé par Bouchra Malak, un atelier de jeu d’acteur dirigé par Abdou El Mesnaoui, ainsi qu’un masterclass du réalisateur Kamal Kamal.

Une table ronde sur la distribution cinématographique est également prévue en partenariat avec l’Union des réalisateurs et auteurs marocains, en plus de séances de dédicaces d’ouvrages récents.